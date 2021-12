"Je vérifie ma voiture avant de démarrer": situation politique chaotique à Anderlues, les élus ne se sentent plus en sécurité

À Anderlues, les échevins et les conseillers communaux appartenant à l'opposition vivent dans la peur. Depuis plusieurs mois, ils se disent victimes d'actes d'intimidation. Cette fois-ci, c'est Corinne Cubi, conseillère communale, qui a été visée. La bourgmestre Virginie Gonzalez s'inscrit en faux et se dit elle-même victime.

Début novembre, les deux voitures de l'échevin d'Anderlues sans attribution Guglielmo Pastorelli ont été incendiées devant son domicile durant la nuit. À l'époque, le père de famille était persuadé que les rivalités au sein du conseil communal étaient à la base de ces incidents.

Cette semaine, la conseillère communale du parti d'opposition AJC Corinne Cubi a également été victime d'un acte de vandalisme qui aurait pu tourner au drame. "Mercredi dernier, je vais faire l'entretien de la Fiat 500 de ma fille", nous explique-t-elle après avoir contacté la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous. "On me signale qu'il manquait deux boulons à une des roues. Je me dis alors que mon mari a dû mal les serrer en mettant les pneus hiver." Le père de famille, surpris, vérifie alors la deuxième voiture du couple sans constater le moindre problème. Mais en début de semaine, l'enseignante de profession vérifie de nouveau ses roues, sa voiture étant restée plusieurs nuits dans la rue en face de sa maison. "Les boulons étaient de nouveaux dévissés", dit-elle. "Je me suis alors dit que j'étais visée personnellement."

L'opposition se dit ciblée

Dans sa rue, Corinne Cubi signale qu'aucune autre voiture n'a été touchée. Elle s'estime donc ciblée. Et comme Guglielmo Pastorelli le mois dernier, elle pense que cela est dû à son activité politique. "Je mène une vie tranquille sans nuire à personne", affirme-t-elle. "Il n'y a vraiment qu'au niveau politique que j'ai l'impression de déranger. On essaye d'ailleurs de nous intimider les uns après les autres."

La conseillère communale indique que plusieurs de ses collègues ont été victimes d'acte de vandalisme. Excréments dans une boite aux lettres, serrure bloquée à la glue ou encore véhicules incendiés comme pour Guglielmo Pastorelli. La mère de famille n'a pas de preuve mais elle accuse clairement le parti au pouvoir. "Quand il y a autant d'éléments qui convergent, nous sommes obligés de penser cela. Mais ça commence à aller trop loin. Ma fille de 21 ans conduit cette voiture et elle aurait pu se tuer ou tuer quelqu'un."

Corinne Cubi, comme d'autres membres de l'opposition, vivent maintenant dans la psychose. "Mes collègues et moi vérifions complètement nos véhicules avant de nous mettre en route", explique-t-elle. "J'ai évidemment déposé plainte contre X."

Malgré ces événements, la mère de famille de 52 ans ne se décourage pas. "Nous allons continuer à nous battre pour Anderlues", dit-elle. "Si on nous intimide, c'est qu'on nous craint."

La bourgmestre s'inscrit en faux et se dit également victime d'acte de vandalisme

De son côté, la bourgmestre Virginie Gonzalez (PS) s'inscrit complètement en faux à propos des accusations de l'opposition. "Je trouve ces accusations surréalistes et il y a de la récupération politique", dit-elle. "En tant que Bourgmestre, je ne veux certainement pas qu'on parle de ma commune de cette manière." Elle condamne tout acte de vandalisme et se dit elle-même victime. "Je pense que toutes les personnes impliquées en politique à Anderlues ont été un jour visées", explique-t-elle. "Pas plus tard qu'il y a trois semaines le vice-président du parti a également eu ses pneus crevés."

"On vient également régulièrement coller des autocollants sur mon portail", poursuit-elle. "Et en 2017, ma camionnette de campagne a également eu les pneus crevés."

Concernant l'incendie des véhicules de l'échevin Guglielmo Pastorelli, la bourgmestre indique avoir contacté le commissaire divisionnaire par un mail que nous avons pu consulter. "Je condamne fermement ce type d'incident sur le territoire de ma commune", écrit-elle. "Je trouve inadmissible qu'un mandataire politique, quel qu'il soit, soit attaqué de cette manière. Qui plus est s'il s'agit d'une motivation politique. J'en appelle à ce qu'une enquête de police minutieuse soit diligentée."

Une situation politique chaotique

À Anderlues, la situation politique est intenable. La bourgmestre Virginie Gonzalez (PS) a perdu le soutien de quatre socialistes désormais dissidents qui ont créé le groupe PS Zanola. Ils se sont joints au parti d'opposition AJC, dont fait partie Corinne Cubi. Le ministre Wallon des pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS) a décidé d'envoyer une équipe pluridisciplinaire pour rétablir l'ordre dans la commune. Elle est arrivée le 16 novembre dernier. "Elle va tenter d'encadrer le collège communal pour nous permettre d'avancer", conclu la bourgmestre Virginie Gonzalez.