Trois belges inventent "Slide", deux écrans coulissants qui s'attachent à un ordinateur portable: leurs partenaires chinois veulent voler leur concept

A Gerpinnes, une entreprise de technologie propose un outil innovant pour les ordinateurs : un double écran qui s'ajoute à l'écran existants. Les patrons ont passé 18 mois à empêcher que leurs partenaires chinois ne leur volent leur concept. Aujourd'hui, ils comptent des précommandes pour plus de 10 millions d'euros.

Deux écrans coulissants qui viennent s'attacher à votre ordinateur portable pour travailler à deux ou à trois, il fallait y penser! Ils ont été les premiers au monde à avoir l'idée. "L'idée est venue de Thomas, mon associé qui, lors d'une séance de travail, a senti ce besoin d'avoir plus d'espace pour communiquer sur ses écrans", explique Laurent Wéry, directeur général de "Portabl".

Les premiers exemplaires du "Slide" viennent d'être livrés à l'étranger. L'aboutissement d'un parcours semé d'embûches.

Aucun des trois hommes n'est ingénieur, ils cherchent et se forment notamment sur Internet. Ils doivent aussi faire face à la concurrence avec un procès aux Etats-Unis et le dépôt de trois brevets pour trois inventions. "Nous sommes les premiers au monde à avoir cette solution pour pouvoir ajouter deux écrans à tout ordinateur portable toute marque, qui soit sous Mac ou Windows. La deuxième, c'est que nous sommes les premiers au monde à avoir fait passer l'alimentation et la data à travers un seul câble USB. Et la troisième, c'est que nous sommes les premiers au monde à gérer une alimentation d'écrans qui coulissent sans rupture à l'image", poursuit le directeur général de "Portabl".

6 ans plus tard, le "Slide" est produit massivement en Chine. Une fabrication ralentie à cause de la pénurie mondiale de composants. Prix de vente ? 600 euros. La start-up de Gerpinnes enregistre 10 millions de dollars de précommandes.