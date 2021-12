Les avaloirs de rue volés à Gerpinnes: "C'est un truc de fou"

À Gerpinnes, les avaloirs de rue disparaissent les uns après les autres. Des voleurs spécialisés sont à l'œuvre depuis vendredi : ils en ont dérobé une quarantaine, dont certains ce matin encore.

Un nouveau vol vient d'avoir lieu en plein jour. Les agents découvrent des disparitions à tout moment. "On en a quatre ici et encore une à l'autre rue plus loin. C'est incroyable, c'est un truc de fou. On n'arrête pas depuis vendredi : on tourne, on tourne, on tourne. On tombe même à court de balises, on en a presque plus", explique Christophe Helin, agent des travaux à la commune de Gerpinnes

Sur les grands routes, il faut sécuriser et signaler pour éviter les accidents.

"On voit que c'est disqué, carrément. On disque carrément les avaloirs. On ne comprend pas", déclare Arnaud Bastin, un autre agent. "C'est dangereux. Si une voiture met son pneu dedans, elle peut l'arracher et partir en accident", explique encore Christophe Helin.

Rue de Fagnet, en pleine campagne, il manque six grilles sur moins de 100 mètres. Mais le problème est que la rue n'a pas de stock de grilles. Il y a plusieurs modèles qu'il faut commander.

Chaque grille pèse une dizaine de kilos, et le vol organisé pour la revente ne fait aucun doute.

"Le prix du métal est en hausse et donc ben c'est une belle opportunité peut-être pour les fêtes de fin d'année ou autres, j'en sais rien mais toujours est-il que c'est une catastrophe pour nous", explique Michael Bertozzi, directeur du service travaux de la commune de Gerpinnes.

Jusqu'à 19.000 euros de frais à charge des citoyens les voleurs risque gros en cas d'accident. "C'est une condamnation, c'est un vol. Non seulement c'est un vol qualifié mais il y a quand même un danger. Il peut y avoir un jugement, ils peuvent faire de la prison et peuvent avoir des amendes. Ce sera au juge de déterminer", note Philippe Businne, bourgmestre de Gerpinnes

La commune a déposé plainte et les patrouilles de police sont renforcées dans les villages concernés.