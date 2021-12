"Un voyage pas opportun ?" Une délégation de Libramont s'est rendue au Bénin, un employé communal coincé sur place à cause du covid

Une délégation de la commune de Libramont-Chevigny s'est rendue au Bénin du 2 au 9 décembre dernier dans le cadre d'un projet de coopération visant à financier le forage de puits dans des villages du pays. La bourgmestre Laurence Crucifix en faisait partie. Ce voyage durant cette période coronavirus interpelle un citoyen. D'autant qu'un employé communal est resté sur place, touché par le covid.

"Ce voyage n'était pas très opportun en ce temps de crise." Un citoyen de Libramont-Chevigny en colère nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Il a souhaité garder l'anonymat. Cette personne indique qu'une délégation de Libramont, dont la bourgmestre Laurence Crucifix (CHEVI), a effectué récemment un voyage en Afrique "au frais de la commune", précise notre alerteur. Ce déplacement durant la période coronavirus l'interpelle..;

Rien ne nous empêchait de partir maintenant

La bourgmestre de Libramont-Chevigny confirme s'être rendue en Afrique du 2 au 9 décembre dernier. "Au Bénin, précisément", indique-t-elle. Il s'agit selon Laurence Crucifix d'un voyage à but humanitaire. "Nous avons un projet de coopération qui a financé des opérations de forage de 8 puits dans des villages du Bénin ainsi qu'une aide administrative en ce qui concerne des actes de naissances et de décès", explique l'élue. "Le projet se termine au 31 décembre et nous devions aller contrôler si les dépenses avaient été réalisées à bon escient." Selon elle, ce voyage ne pouvait donc pas être reporté, il l'avait déjà été l'année dernière. "Rien ne nous empêchait de partir maintenant, nous avions pris tous nos renseignements au niveau des affaires étrangères et de l'ambassadeur", précise-t-elle.

Mais à l'heure actuelle, un employé de la commune est toujours bloqué dans le pays africain. Son test PCR réalisé au moment de reprendre l'avion s'est avéré positif. Il a donc contracté le covid-19 sur place. "Nous avons tous été testés négatifs au moment de partir" vers l'Afrique, indique la bourgmestre. "Maintenant, cet employé doit respecter une quarantaine d'une dizaine de jours sur place. Ensuite, il pourra revenir en fonction du résultat d'un nouveau test PCR."

Une situation fâcheuse, surtout pour l'employé communal. Mais il ne faut rien y voir d'autre que de la malchance. La crise du coronavirus paralyse de nombreux projets internationaux, donc lorsque l'un d'eux peut se faire, il est logique d'en profiter.

Des consignes de voyages très strictes

