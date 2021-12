Pierre loue un gîte de 14 places, mais n'espérez pas y passer le réveillon: "Complet, ça c'est clair"

Pierre peut accueillir 14 personnes dans son ancienne bergerie aménagée en gîte. En revanche, il est inutile d'espérer y passer les fêtes. "Complet, ça c'est clair", commente Pierre Del Marmol, propriétaire du gîte "La Bouverie". "J'aurais pu le louer 10 fois : j'ai encore des demandes maintenant."

Les réservations ont été enregistrées il y a déjà plusieurs mois, comme c'est le cas pour l'ensemble des gîtes de grande capacité. "Pour le Nouvel an, il reste un gîte disponible", explique Khevyn Torres, porte-parole de la fédération des gîtes de Wallonie. "Et pour Noël, il reste deux ou trois gîtes disponibles. donc, effectivement, si on veut trouver son bonheur, il ne faut pas tarder."

Des séjours plus tôt que d'habitude

Pierre, lui, accueille aussi régulièrement des habitués, qui reviennent chaque année au moment des fêtes. De nombreux clients ont décalé leur séjour, pour mieux correspondre aux dates de congés scolaires, avancés au 20 décembre cette année, en raison de la pandémie de coronavirus. Ainsi, 50% des gîtes sont déjà occupés dès ce week-end. "La première semaine de congé, on est à 85% de taux d'occupation", complète le porte-parole de la fédération des gîtes wallons. "La deuxième semaine, c'est un peu moins, c'est 60% de taux d'occupation, il reste donc de la disponibilité."