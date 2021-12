Coronavirus - Les Etats-Unis dépassent les 800.000 morts

(Belga) Les Etats-Unis, officiellement le pays le plus endeuillé par la pandémie, ont dépassé mardi les 800.000 morts du Covid-19, selon le bilan de l'université Johns Hopkins.

Ce chiffre est supérieur à la population d'Etats américains entiers, comme le Dakota du Nord ou l'Alaska. Environ 450.000 décès ont eu lieu en 2021, malgré des vaccins très efficaces ayant commencé à être autorisés à partir de décembre 2020, et largement disponibles au printemps 2021. Les Etats-Unis enregistrent actuellement en moyenne 1.150 décès du Covid-19 par jour, selon les chiffres des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). La vaste majorité des décès sont des gens non-vaccinés. Environ 72% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, soit moins que de nombreux pays. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé du monde, selon les chiffres officiels communiqués par les autorités, devant le Brésil, l'Inde, le Mexique et la Russie. La pandémie a fait au moins 5 ,3 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi. Mais selon l'OMS, le bilan réel pourrait être deux à trois fois plus élevé. (Belga)