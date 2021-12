Maxime Prévot : "Le Codeco fait surtout du Brico déco !"

Maxime Prévot, le président du cdH, était l'invité de Fabrice Grosfilley dans la matinale de Bel RTL. Il a évoqué le comité de concertation et la situation du personnel de soins.

Selon Maxime Prévot, le président du cdH, il n'y a plus grand monde en Belgique qui a encore confiance dans le comité de concertation. "Le Codeco a surtout fait du Brico déco ces derniers temps", indique-t-il. "A force d'avoir autant d'inconsistance dans les mesures de semaines en semaines, on perd en adhésion de la population." Il reconnait que la tâche n'est pas facile mais s'attaque au manque de cohérence du gouvernement. "Quand on a un esprit d'Etat, on fait bloc derrière une communication transparente plutôt que de la détricoter."

"Un plan de relance du secteur des soins"

Maxime Prévot regrette également le manque d'égard envers le personnel de santé. "Les Codecos se succèdent et le personnel ne fait même plus l'objet d'une minute d'attention", dit-il. ""Il faut un plan de relance du secteur des soins de santé. Les Codecos ne font que colmater les brèches plutôt que prendre le problème en amont, c'est-à-dire le sous investissement chronique dans les soins de santé"