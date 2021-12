"Collision entre une personne et un train à la gare de Lillois": le trafic ferroviaire interrompu dans les deux sens

"Collision vers 8h20 entre une personne traversant les voies à la gare de Lillois et le train Charleroi-Zaventem. Je suis actuellement dans le train", nous signale Paul ce mercredi matin via le bouton orange Alertez-nous. Un peu plus tard, Simon évoque également un incident dans cette gare: "Une personne sous le train".

La porte-parole de la SNCB confirme qu'un "accident de personne" s'est produit ce mercredi matin au passage à niveau à Lillois, dans le Brabant wallon. "La circulation a été interrompue entre 8h30 et 8h45 dans les deux sens sur la ligne 124, entre Bruxelles-Midi et Brussels Airport", précise Elisa Roux. Des bus navettes ont été mis en place entre Nivelles et Braine-l'Alleud.

La porte-parole de la SNCB conseille aux voyageurs de consulter le planificateur de voyage pour connaître les différentes perturbations et déviations.

Concernant la victime, on ignore pour le moment son état de santé. Les secours ont été dépêchés sur place. Les causes de l'accident restent incertaines, mais il pourrait s'agir d'un suicide.