Italie, France, Portugal: quelles sont les nouvelles règles pour s'y rendre?

Plusieurs pays, en Europe ont récemment, modifier les conditions d'entrée sur leur territoire pour les voyageurs. Cela concerne donc également les Belges qui ont prévu de se rendre à l'étranger pour les fêtes. Quels sont désormais les critères ? Que faut-il présenter, et pour aller où ?

Italie

Pour se rendre en Italie, dès le 16 décembre, tous les voyageurs vaccinés ou non devront présenter un test PCR négatif de moins de 48h ou antigénique de moins de 24h. En plus de leur test, les voyageurs non vaccinés devront observer une quarantaine de 5 jours à leur arrivée. Ces mesures seront d'application jusqu'au 31 janvier.

France

À partir de ce 15 décembre, en France, le pass sanitaire des plus de 65 ans ne sera plus valable si la troisième dose n'a pas été administrée dans un délai de 7 mois à partir de la dernière injection. Cette règle s'appliquera aux plus de 18 ans à partir du 15 janvier 2022. Pour encourager la vaccination, le gouvernement a fait le choix d'user de l'arme du pass sanitaire en privant les Français vaccinés de son usage s'ils ne reçoivent pas un rappel dans les sept mois qui suivent la dernière dose.

Portugal

En ce qui concerne les voyages au Portugal, les règles ont également été durcies le mois dernier. Depuis novembre, un certificat de vaccination ne suffit plus pour entrer au Portugal depuis l'étranger, les voyageurs devant désormais se munir d'un test négatif ou d'une preuve de leur rétablissement après une infection au coronavirus.

Suisse

Si vous souhaitez vous rendre en Suisse, il faut aussi être attentif car les conditions sont plus strictes également. Toutes les personnes entrant sur le territoire, y compris les vaccinées et les guéries, doivent se faire tester selon les nouvelles règles entrées en vigueur le 4 décembre. Outre un test PCR négatif avant leur entrée, ces personnes devront procéder à un deuxième test, PCR ou antigénique, entre le quatrième et le septième jour après leur arrivée.