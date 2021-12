Coronavirus - La prison centrale de Louvain en confinement

(Belga) La prison centrale de Louvain est depuis hier/mardi placée en confinement après plusieurs contaminations au coronavirus confirmées, indique mercredi la porte-parole des établissements pénitentiaires Kathleen Van De Vijver.

On ignore combien de personnes ont été testées positives, mais plusieurs départements sont concernés, raison pour laquelle il a fallu confiner toute la prison, explique Kathleen Van De Vijver. Le confinement implique qu'à part leur avocat, les détenus ne peuvent recevoir aucune visite. Ils peuvent par contre faire des appels vidéos. Les promenades ne peuvent se faire qu'en groupe restreint, les jobs sont limités et les autres activités complètement annulées. La durée du confinement dépendra des résultats des tests. "Nous suivons la situation et dans tous les cas nous lèverons le confinement dès que possible", indique la porte-parole. (Belga)