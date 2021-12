L'inflation entraine l'indexation des loyers: des centaines d'euros en plus par an

Inflation et indexation vont de pair. Et si nous avons beaucoup parlé de l’indexation des salaires, il y a aussi l’indexation des loyers.

L’inflation est au plus haut mais cela veut aussi dire que tout une série de montants vont être indexés. A quoi devez-vous vous attendre et comment est-ce que cela fonctionne ? Cette inflation elle est forte. En gros pour deux raisons. Le fort rattrapage de croissance stimule la demande des industries et des ménages. Et quand la demande est aussi forte, l’offre ne peut pas nécessairement suivre et donc mécaniquement les prix augmentent. C’est le cas de l’énergie, on en a beaucoup parlé, mais aussi de presque tout en fait. Bref, ce sont les dépenses des ménages qui augmentent. Et l’inflation qui les mesure est en novembre à +5,64%.

Dans ce cas-là, il y a un mécanisme de correction qui s’appelle l’indexation. Celui-ci ne se base pas sur ces 5,64% d’inflation, mais sur un indice dit "santé". L'indice santé est l'indice des prix à la consommation, dont on a retiré le tabac, les boissons alcoolisées et le carburant (sauf le LPG). Et c’est sur base de cet indice santé que l’on va indexer les salaires, mais aussi les loyers.

Une indexation qui pourrait être salée pour les locataires



Prenons un loyer de 1.000€ par mois. L’indice santé est actuellement à 115,20 contre 109,91 l’année passée pour le mois passé. A l’anniversaire de la signature du bail, le propriétaire peut demander une indexation, donc une augmentation de près de 50€ par mois ou 600€ sur l’année. Cette indexation venant s’ajouter à toutes les fortes hausses de son énergie, électricité, gaz, mazout, etc.

Mais d’un autre côté, salaires et allocations ont été ou vont être indexés bientôt. On parle pour les employés d’une augmentation de 1,07% à 1,12% selon les estimations. On le saura fin décembre quand on aura les chiffres précis de l’inflation.

Cette indexation des loyers est légale bien sûr parce qu’elle est prévue dans les législations sur les baux et elle est en général inscrite dans le bail. La région wallonne a bien essayé il y a quelques années de faire un saut d’index des loyers, mais la justice a annulé la mesure.

Tous les propriétaires ne notifient pas ces indexations dès que l’indice santé le permet. Par négligence ou par volonté de ne pas mettre en difficulté les locataires, certains propriétaires ne procèdent pas à l’indexation des loyers, parfois pendant plusieurs années. Mais là aussi cela peut se révéler une mauvaise surprise pour le locataire quand, en une fois, il y a une indexation de plusieurs années de loyers.