Météo - Douceur et grisaille

(Belga) Le temps sera généralement sec sous un ciel nuageux et gris, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) pour ce mercredi. L'une ou l'autre apparition du soleil n'est pas exclue sur certaines régions. Les maxima se situeront entre 6 et 11 degrés. Et le vent sera faible de direction variable.

Ce soir et la nuit prochaine, de la brume ou des bancs de brouillard se formeront par endroits. Les minima dégringoleront aux alentours de 0 à 5 degrés en Ardenne. Ailleurs, ils varieront de 4 à 9 degrés. Même type de temps pour vendredi. (Belga)