Coronavirus: la moitié des centres de fitness et salles de sport contrôlés n'étaient pas en règle

Plus de la moitié des centres de fitness et salles de sport du pays ne sont pas en règle au niveau de leur compteur de CO2, pourtant obligatoire. Sur 633 contrôles d'établissements menés par l'Inspection économique, des infractions ont été constatées chez 340 d'entre eux. Une amende de 750 euros a par ailleurs été infligée à 29 gérants, rapportent Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen jeudi.

"Dans les 340 établissements qui n'étaient pas en règle, un total de 432 infractions ont été constatées, donc à certains endroits, les infractions étaient multiples", explique Lien Meurisse, porte-parole du SPF Economie. "La majorité des infractions concernaient l'absence de compteur de CO2 dans certaines zones fermées de l'entreprise, comme les vestiaires. Dans d'autres cas, le compteur de CO2 indiquait un taux de CO2 supérieur à 900 ppm ou se trouvait trop près d'une porte, d'une fenêtre ou d'un système de ventilation."