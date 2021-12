Des tornades ont encore frappé les Etats-Unis: "C'était fou"

Quelques heures après la visite du président Joe Biden au Kentucky, plusieurs états américains ont de nouveau été balayés par des vents violents et des tornades.

Des violentes tempêtes ont de nouveau touché le centre et le nord-est des Etats-Unis ces dernières heures. Les vents forts ont balayé plusieurs États comme l'Iowa et le Minnesota causant de graves dégâts dans des villes déjà touchées par les intempéries et les tornades il y a moins d'une semaine. Le service météorologique américain MWS a mis en garde les habitants du Midwest contre des orages extrêmement violent, susceptibles de battre des records, prévoyant de la neige, des orages, des tornades et des risques d'incendie par endroits.

"C'était fou"

Les vents ont atteint la vitesse de 160 km/h. Ils ont détruit des toits ou des murs d'habitation. "C'était fou", dit une victime. "On aurait dit qu'un train passait mais ça n'a pas duré longtemps."

Plus de 400.000 personnes étaient privées d'électricité dans plusieurs Etats hier soir comme au Kansas, dans le Missouri ou au Colorado. Ils ont été touchés par une impressionnante tempête de sable. Ces nouveaux phénomènes météorologiques surviennent quelques heures après une visite de Joe Biden dans le Kentucky. Le président américain a promis que le gouvernement fédéral allait aider ces habitants et couvrir 100% des coûts des travaux de déblaiement pendant 30 jours. Dans cet Etat, le plus touché par les tornades de vendredi, 74 personnes ont perdu la vie et on dénombre toujours une centaine de disparus.