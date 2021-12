"C'est énorme, c'est impayable!": Engie revoit les acomptes de Giovanni, 550€ par mois pour une maison de taille standard...

Ce père de famille avait entendu parler du boom des prix de l'énergie. Mais il ne s'attendait pas à voir sa facture presque tripler. Via le bouton orange Alertez-nous, il dénonce une situation "qui devient catastrophique".

Giovanni n'en revient pas. En début de semaine, il reçoit un email de son fournisseur d'énergie, Engie (Electrabel). Celui-ci le notifie d'une suggestion d'acompte mensuel. Lorsqu'il fait la simulation, ce dernier est multiplié par 2,8. La cause? La hausse des prix de l'énergie. Via le bouton orange Alertez-nous, il s'offusque d'un tel montant et tente de comprendre.

Ce père de 3 enfants habite une maison à Ittre. C'est en 2014 que ce papa, désormais séparé, acquiert cette habitation de 125m2. Pour se chauffer et s'éclairer, il se tourne vers le fournisseur d'électricité Engie. Il conclut un contrat fixe. Un contrat fixe c'est, comme sa dénomination le laisse entendre, un contrat dont le prix ne change pas jusqu'à son échéance. Qu'importent les fluctuations du marché, le prix reste le même. Lorsque ce dernier arrive à terme, soit en 2017, Giovanni passe à un contrat dit "variable". Cette fois, son prix mensuel évolue en fonction des tendances du marché. Jusqu'à présent, ce père de famille devait s'acquitter, chaque mois, de 186€ pour son chauffage et son électricité.

Je n'ai jamais eu une augmentation pareille !

Le problème c'est qu'actuellement, entre inflation et crainte d'une pénurie sur le marché, on assiste à un boom des prix de l'énergie. Les prévisions météo plus froides que prévu, combinées à une offre restreinte, à des droits d'émission onéreux et à des produits de base coûteux, ont fait grimper les prix de l'énergie à des niveaux records depuis des semaines. Et cette situation a des répercussions sur la facture des ménages.

550€ par mois pour une maison "normale"

"J'ai appris que je devrais maintenant payer 550€ par mois. C'est énorme, c'est impayable. Je n'ai jamais eu une augmentation pareille!", s'exclame Giovanni. Pour comprendre, il s'est tourné vers le service clients de son fournisseur mais on lui aurait répondu que cette augmentation est simplement due à l'évolution du prix du marché. Consterné, ce père de famille nous explique n'avoir d'autre choix que de payer ses prochaines factures.

"Bien obligé de se chauffer", il prévoit de faire l'impasse sur ses "extras". Avant la réception de ce nouvel acompte, il restait près de 330€ chaque mois à Giovanni, une fois toutes les factures payées. Giovanni a fait les comptes: avec 550€ de facture mensuelle pour son énergie, il ne lui restera plus rien pour ses loisirs. "Je dois même vivre au-dessus de ce que j'ai", souffle ce salarié en vente.

"Je vais devoir réduire mes dépenses. Je compte bien garder ma maison coûte que coûte. Mais tout ça est préoccupant, cette situation devient catastrophique", ajoute-t-il.

Nous avons contacté Engie afin de comprendre les raisons d'une telle augmentation. Son porte-parole, Olivier Desclée, nous répond. "Suite la hausse de prix de l’énergie sur les marchés internationaux, la situation est en effet difficile pour bon nombre de nos clients. À titre d’information, les prix sur les marchés de gros pour livraison en 2022 ont été multipliés par plus de 4 pour l’électricité et plus de 5 pour le gaz entre fin 2020 et fin 2021. Pour un client résidentiel avec de l’électricité et du gaz pour le chauffage et compte tenu de l’estimation des prix futurs, il est en effet possible d’atteindre des augmentations qui représentent plus de 200€/mois", nous précise le porte-parole.

Une "suggestion d'acompte"

Afin de nous répondre précisément sur la situation que décrit actuellement Giovanni, Olivier Desclée a consulté son dossier. Le 13 décembre dernier, Engie notifiait, par email, à Giovanni, que son acompte était désormais trop faible pour couvrir le boom des prix de l'énergie. "Ce message l'invitait à faire une simulation et à adapter le montant mensuel afin d’éviter une mauvaise surprise au moment de la facture de décompte annuel. Il s’agit bien d’un conseil et nullement d’une obligation", nous explique le porte-parole. En conclusion, selon le fournisseur, Giovanni a choisi d'augmenter son acompte pour atteindre dans un premier temps 550€, puis 300€ dans un deuxième temps. "Une augmentation de 114€ donc", conclut le porte-parole d'Engie.

Concrètement, l'email qu'a reçu Giovanni est donc bel et bien une "suggestion d'acompte". Celle-ci prend en compte sa consommation actuelle et l'évolution des prix du marché. Légalement, rien ne le contraint à augmenter son acompte. S'il le souhaite, sa facture mensuelle peut être de 186€. Seulement à la fin de l'année contractuelle, il devra s'acquitter du reste. Et c'est là que la facture peut devenir astronomique. Le père de famille nous explique avoir finalement opter pour un acompte de 300€. "En période de fêtes, c'est compliqué. Ça fait des mois que l'on parle de la hausse des prix de l'énergie mais on ne me prévient que maintenant", s'offusque-t-il.

Quelques conseils

"Afin d’éviter les suppléments de facturation lors de la réception de la facture annuelle, nous conseillons à nos clients de rester vigilants sur le niveau de forfait mensuels. Nous invitons nos clients en cette période inédite de hausse de prix à être d’autant plus vigilant à leur consommation. L’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas", précise le porte-parole d'Engie.

Sur son site internet, la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE) livre également quelques conseils aux consommateurs pour faire face à cette flambée des prix: