Harcèlement d’une jeune femme dans un bus à Bruxelles: le chauffeur empêche l’agresseur de s’échapper

Des policiers de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles ont arrêté, le 10 décembre dernier en fin d'après-midi, sur la place du Luxembourg à Bruxelles, un homme qui a menacé une jeune femme dans un bus, a communiqué la zone jeudi. Le suspect a ensuite été mis à disposition du parquet de Bruxelles.

"La jeune femme est montée dans un bus en direction de la place du Luxembourg. Elle était en compagnie d'amies. Un peu plus loin, le suspect a pris le même bus, et s'est tout de suite installé près de ce groupe. S'en est suivi une série de remarques inappropriées et à caractère sexuel envers la jeune femme, qui était en train de manger une sucette", a déclaré jeudi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

"Lorsque le conducteur du bus, qui a été témoin des faits, a constaté que la situation s'aggravait, il a tout d'abord appelé au calme, puis il a décidé d'appeler la police. À la hauteur de la place du Luxembourg, il a fini par s'arrêter et a gardé les portes fermées jusqu'à l'arrivée de la police. Après son audition, au cours de laquelle il a nié les faits, le suspect a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles", a encore expliqué la police.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles invite toutes les victimes de comportement inapproprié tel que celui-là à porter plainte. "Dans des cas urgents, il faut appeler le 101 ou utiliser l'application 112. Dans des cas non-urgents, les plaintes peuvent être déposées via le site www.polbru.be", a-t-elle informé.