Fraude aux aides corona: 4 ans de prison ferme pour un "patron" français du côté de Charleroi

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mercredi matin, un homme de 46 ans à une peine de cinq ans de prison, dont quatre ferme, dans le dossier dit de la "méga fraude aux aides corona", escroquerie dont il fut l'instigateur, rapporte jeudi le journal L'Echo.

Ce Français, diplômé d'une haute école de commerce, a décidé de plaider coupable des faits qui lui sont reprochés par le parquet fédéral. Il devra s'acquitter d'une peine d'amende ainsi que d'une confiscation de 500.000 euros. Toujours en détention préventive sous le régime de la surveillance électronique, l'homme sera incarcéré sous peu pour purger sa peine.

Les faits remontent au mois de mars 2020, quelques jours après l'annonce par le gouvernement fédéral d'un soutien massif à l'économie, notamment via le chômage temporaire. "Dès le 25 mars est mis en place, principalement en région de Charleroi, un ingénieux système de détournement de ces aides. Et c'est en décembre 2020, il y a un an, qu'une série de perquisitions était menée à travers le pays, avec 15 mandats d'arrêt à la clé", précise le quotidien.

Le principal auteur a eu recours à 29 sociétés dormantes, des coquilles vides pour déclarer, via de fausses identités, des faux chômeurs. Selon le parquet fédéral, le montant total de la fraude s'élève à deux millions d'euros, sans compter le détournement du pécule de vacances et le droit passerelle.

La suite du procès, durant lequel 42 personnes vont être jugées, aura lieu à Bruxelles, au mois de février. L'Onem et l'ONSS se sont constituées parties civiles.