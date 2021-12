Dose booster: inscriptions désormais ouvertes sans présentation d'invitation à Bruxelles

(Belga) Les habitants de la capitale âgés de 18 ans et plus, éligibles à la dose de vaccin booster, peuvent dès aujourd'hui prendre rendez-vous pour leur dose de rappel, sans attendre d'avoir reçu leur invitation, a annoncé jeudi la Commission Communautaire Commune (CoCom).

A la suite de la décision de la Conférence Interministérielle (CIM) Santé Publique du 15 décembre 2021 et afin d'endiguer la propagation du variant Omicron, les personnes ayant bénéficié d'un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) pourront recevoir leur dose de rappel après 4 mois. Le délai après un vaccin AstraZeneca reste établi à quatre mois. Le délai après un vaccin Johnson&Johnson reste de deux mois. Tous les Bruxellois de 18 ans et plus, éligibles, peuvent dès aujourd'hui prendre rendez-vous pour leur dose de rappel, soit via la plateforme Bru-Vax (dont les délais sont en cours d'ajustement), soit en appelant le Call Center au 02/214.19.19, même avant d'avoir reçu l'invitation par la poste ou par mail. Un rendez-vous sera possible endéans un délai d'un mois. En prenant rendez-vous, les personnes doivent confirmer leur éligibilité afin de respecter les délais entre les doses. Lorsqu'elles se présenteront dans l'un des points de vaccination, leur identité ainsi que leur éligibilité seront vérifiées. C'est pourquoi, elles sont priées de se munir obligatoirement de leur carte d'identité, ainsi que de leur Covid Safe Ticket ou d'une carte de vaccination, a précisé la CoCom par voie de communiqué. (Belga)