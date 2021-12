Certaines bouteilles valent des milliers d'euros: les grands vins de Bordeaux de plus en plus ciblés par les voleurs

Les grands vins de Bordeaux deviennent une cible privilégiée des voleurs et des trafiquants. Le tribunal de Bordeaux juge en ce moment un casse audacieux avec un butin estimé a un million d'euros.

Face aux juges du tribunal correctionnel de Bordeaux, 10 délinquants comparaissent pour vols et recettes en bande organisée. Leur butin est peu commun: 270 caisses de grands crus. "Dans ces équipes, ils sont relativement aguerris et organisés", explique Céline Pagès, vide-procureure au pôle économique et financier de Bordeaux. "Ils ont un mode opératoire assez commun par rapport au grand banditisme mais ils sont capables en un temps assez record de s'organiser."

Une partie du butin, évaluée à un million d'euros, a été vendue à un intermédiaire chinois puis exportées vers Hongkong. C'est la plaque tournante du commerce de vin en Asie.

Certaines bouteilles valent plusieurs milliers d'euros

Depuis 2018, une vingtaine de cas ont eu lieu pour un préjudice estimé à plus de cinq millions d'euros. Certaines bouteilles valent plusieurs milliers d'euros l'unité. "Le vin est un produit de luxe", dit Olivia Poupot, commandant du groupement gendarmerie de Gironde. "Il a une valeur marchande et une capacité de revente sur le marché noir importante. Les délinquants se sont aussi emparés de ce domaine-là."

La prévention débute pourtant dans les vignes où les brigades de police patrouillent afin de sensibiliser les producteurs. "On met des cadenas sur les portails", indique Frédéric Mehaye, un vigneron. "Il y a dix ans, on avait aucun souci."

D'ici quelques semaines, la gendarmerie lancera même une alerte SMS en cas de vol ou d'effraction. "Si un Château est cambriolé la nuit, l'idée c'est que l'ensemble des propriétés soit mis au courant le matin même", explique Cédric Roger, chef d'escadron de gendarmerie à Lesparre-Médoc.

Impossible pour autant de surveiller les quelques 800 Châteaux du Médoc. Dans ce dossier, une quarantaine de suspects français et chinois ont été arrêtés.