L'administration de la troisième dose va être avancée: voici comment ça va se dérouler en Wallonie et à Bruxelles

La dose booster de vaccin contre le Covid-19 sera administrée plus tôt que prévu. Les ministres de la Santé conseillent aux vaccinées avec Pfizer et Moderna de recevoir leur troisième dose quatre mois après la deuxième. Le calendrier est donc resserré pour renforcer l'immunité contre le variant Omicron. Comment cela va-t-il s'organiser en Wallonie et à Bruxelles ? Que devez-vous faire si vous êtes concerné ? Voici quelques éléments de réponse.

Le centre de vaccination de Charleroi tourne sur neuf lignes, bientôt dix. Il est en activité six jours sur sept, 11 heures par jour et le personnel est prêt à allonger les journées, à l'image d’Anne Vanhove qui est sur le pont depuis février : "On a l'habitude, on a été drillé. En mai, juin, juillet et août, on n'a pas arrêté. Ça a été vraiment le booster aussi de la deuxième dose et donc je trouve qu’on va retrouver ce qu'on a vécu au mois de juin, juillet… Où on a passé 3.000 doses par jour", indique l’infirmière au centre de vaccination de Charleroi.

Booster la capacité, c'est mobiliser le personnel et faire une croix sur les vacances. "On a une capacité d'augmentation du personnel et des moyens techniques. On a aussi agrandi les espaces. Et on a pris une autre mesure : initialement on était fermée entre Noël et Nouvel An mais vu les décisions qui ont été prises, on a décidé d'ouvrir. On sera donc ouvert 4 jours entre Noël et Nouvel An", détaille Bruno Spulchre, directeur technique du centre de vaccination de Charleroi.

Cette annonce ne nous fait pas peur

Cela fait 10.000 vaccinations en plus. En coulisses, dans la pharmacie qui prépare les doses, on est paré à passer à la vitesse supérieure. "Actuellement, nous tournons en moyenne à 2.300 doses par jour. On pourrait monter sans aucun problème à 3.500 donc vous voyez qu'on a encore une belle marge devant nous. Cette annonce ne nous fait pas peur", assure Laurent Staquet, pharmacien du centre de vaccination de Charleroi.

Il y a du stock, le planning a été étendu et de nouveaux centres de vaccination vont ouvrir début janvier à Aubange, Virton et Charleroi. Il faut aussi accélérer les invitations, tout comme la liste d'attente. "QVAX va être adapté donc ça veut dire que les gens qui n'ont pas encore eu leur invitation peuvent s'inscrire sur QVAX avec cette plage adaptée où on passe de six à quatre mois pour Pfizer et Moderna. Les autres personnes, qu'elles ne s'inquiètent pas ! Elles vont recevoir leur invitation dans les temps, c'est-à-dire quatre mois moins une semaine. C’est le délai minimum pour recevoir sa troisième dose", rassure Lara Kotlar, porte-parole de l’AViQ.

En Wallonie, les centres sont prolongées jusqu'au 31 mars. Pour les personnes intéressées, il y a des créneaux libres durant les fêtes.

Décision identique à Bruxelles

A Bruxelles, la décision est la même, la dose booster est avancée. Mais la procédure est un tout petit peu différente : "Tous les Bruxellois âgés de 18 ans ou plus qui ont reçu leur dernière dose de AstraZeneca, Pfizer ou de Moderna il y a quatre mois, ou de Johnson&Johnson il y a deux mois, peuvent prendre rendez-vous sur BRUVAX", informe Inge Neven, responsable de la vaccination à Bruxelles (COCOM).

"Ils doivent encoder leur nom, leur date de naissance, etc. Ils doivent choisir leur centre et prendre rendez-vous. Et alors, ils doivent aller sur place avec la carte d'identité et avec une preuve de la dernière date de vaccination", poursuit-elle. "A côté de ça, on continue à inviter des gens. On invite plus ou moins 70.000 personnes par semaine en fonction de l’éligibilité par âge décroissant."