Les Échasseurs namurois reconnus au patrimoine culturel de l'UNESCO: "Une carte de visite pour pérenniser cette pratique"

C'est une bonne nouvelle pour le folklore namurois. Les joutes des Échasseurs sont reconnues comme patrimoine culturel de l'UNESCO.

Voilà plus de 6 ans que les Échasseurs namurois plaidaient leur dossier et la bonne nouvelle est tombée ce matin, peu avant 10h30. Ils sont donc reconnus par l'UNESCO. "Un grand moment de fierté, un grand moment de bonheur et un peu de soulagement", voilà ce que ressent Patrick Dessambre, président des Échasseurs namurois. "C'était une très longue préparation. La fierté, c'est simplement pour l'implication et le travail qu'on a fourni, à savoir un dossier très complet qui parle du présent, de l'avenir, mais également des actes et des objectifs qu'on s'est fixés pour pérenniser et sauvegarder la pratique de l'échasse à Namur."

Les premières traces de cette tradition remontent à 1411. Que va apporter cette reconnaissance ? "C'est simplement labelliser la qualité du travail fourni et certainement lui donner une carte de visite qui permettra de pérenniser et sauvegarder cette pratique. C'est très important pour notre jeunesse, pour notre ville, parce que la pratique de l'échasse fait partie de l'ADN de Namur."

Dimanche après-midi, à Namur, les Échasseurs remercieront la population qui les a soutenus durant ces démarches.