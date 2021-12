Temps doux mais gris

(Belga) Le temps sera généralement sec, ce jeudi après-midi, accompagné de nuages mais aussi d'éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 6 et 11 degrés, sous un vent faible de direction variable.

Des bancs de brume et de brouillard se développeront en soirée et pendant la nuit. En Ardenne, des éclaircies pourront faire leur apparition, les minima y seront compris entre 2 et 5 degrés. Ailleurs, ils varieront de 4 à 8 degrés. Vendredi matin, le ciel sera encore un peu flou et brumeux. Ensuite place à la grisaille. Mais quelques éclaircies dignes de ce nom seront tout de même possibles dans l'extrême sud du pays. Les maxima seront compris entre 5 et 9 degrés, et le vent sera faible à modéré. Ce samedi, les nuages bas resteront dominants et distilleront parfois de la bruine. Le thermomètre affichera entre 5 et 9 degrés. (Belga)