La ville de Liège mène une opération coup de poing contre les dépôts clandestins: 350 euros d'amende si vous êtes en tord

La ville de Liège est confrontée à un nouveau fléau: les dépôts clandestins. Ils ont augmenté de 35% en un an. La Ville a mené une opération coup de poing ce jeudi matin. Elle a permis de sensibiliser les habitants et de retrouver un fraudeur.

La Place des Béguinages avait des allures de scène de crime ce matin. Un périmètre de sécurité avait été dressé. Des experts scientifiques se sont déplacés pour récolter des pièces à conviction. Pourtant le délit ce matin est civique, comme l'explique Tony Fernez, agent constatateur: "C'est un dépôt sauvage avec des sacs illicites. On les ramasse, on les met dans un camion comme vous le voyez. On les ouvre avec un cutter et on fouille à l'intérieur pour essayer de trouver un indice et à partir de cet indice, soit on va sonner directement à la porte puisqu'on a constaté un tort, ou, comme ici, la police est avec nous et fait le travail directement."

Ces indices sont nécessaires pour retrouver les propriétaires de ces sacs-poubelle laissés à l'abandon. Ce type d'incivilités a augmenté de 35% à Liège. 5.500 fraudeurs ont été identifiés cette année. Ce matin encore l'un d'entre eux a été repéré.

Il y a ceux qui ne veulent pas payer les taxes mais pas seulement.

"Les gens se trompent de jours. Effectivement, dans ce cas, ce sont des personnes étrangères qui ne savent pas quand mettre leur sac et elles pensent qu'on peut mettre le sac à tout moment. Pour eux, la ville de Liege est là pour nettoyer et pour obtenir le quartier propre sans savoir qu'il y a un jour de collecte des déchets à respecter", détaille Andréa Libion, agent environnement de la zone de police de Liège.

Près de 250 personnes travaillent pour lutter contre ce véritable fléau en cité ardente. Deux nouveaux agents constatateurs ont récemment été engagés et de nouveaux dispositifs vont être mis en place.

Gilles Foret, échevin de l'environnement à Liège, "Nous allons aussi équiper le territoire de caméras mobiles pour identifier et poursuivre celles et ceux qui ne respectent pas l'espace public et ne respectent pas les agents de la propreté et de manière plus générale notre environnement."

Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu' à 350 euros. En cas de récidive elles seront définis en fonction de la quantité d'immondices déposées et la conformité du sac utilisé.