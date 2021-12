Découverte du premier vrai mille-pattes au monde

(Belga) Des scientifiques ont découvert le premier "vrai" mille-pattes au monde, selon une étude jeudi, décrivant une créature longue, mince et dotée de 1.306 pattes, soit plus que tout autre animal vivant.

Si les myriapodes, créatures semblables à des vers au corps segmenté, sont communément appelés "mille-pattes", aucune jusqu'à présent n'avait été trouvée en possédant plus de 750. L'espèce record aux 1.306 pattes, décrite dans la revue Scientific Report, a été découverte à 60 mètres sous terre, dans un trou de forage d'une zone minière d'Australie occidentale. Elle a été baptisée "Eumillipes Perséphone", en référence à la déesse grecque des enfers, épouse d'Hadès, a dit à l'AFP l'auteur de l'étude, Paul Marek, de l'Université Virginia Tech (Etats-Unis). L'animal ressemble à une ficelle d'à peine un millimètre de large, mais mesure près de 10 centimètres de long. Il a "une tête en forme de cône avec d'énormes antennes et un bec pour se nourrir", précise l'étude. Dépourvu d'yeux, il est aussi incolore - des traits caractéristiques des animaux vivant sous terre. "Le mille-pattes creuse en étirant son corps extensible, le rendant ainsi plus fin pour s'adapter aux micro-cavités", détaille Paul Marek. Ses multiples jambes propulsent son corps, lui permettent d'ouvrir les fissures et crevasses de la terre pour y naviguer à sa guise. "C'est une bestiole remarquable!", a réagi l'entomologiste André Nel, de l'Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (CNRS/Muséum national d'histoire naturelle), qui n'était pas impliqué dans l'étude. A ses yeux, cette découverte est un espoir pour la biodiversité, puisque le mille-pattes "a recolonisé des cavités artificielles, ce qui est assez encourageant". Ces micro-cavités, largement inconnues, constituent un vivier de nouvelles espèces à découvrir, selon lui. Les mille-pattes étaient parmi les premiers animaux à respiration aérienne sur Terre, note l'étude, et certaines espèces éteintes ont atteint plus de deux mètres de long. Ils jouent un rôle vital dans les écosystèmes qu'ils habitent, en mangeant des détritus et en recyclant les nutriments. Leurs bébés éclosent avec seulement quatre pattes, mais peuvent continuer à développer de nouveaux segments, avec de nouvelles pattes, jusqu'à l'âge adulte. (Belga)