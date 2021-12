L'Autriche légalise le suicide assisté

(Belga) Le Parlement autrichien a approuvé jeudi la légalisation du suicide assisté pour les personnes atteintes d'une maladie grave ou incurable, en réponse à une décision de justice qui avait estimé que l'interdiction actuelle violait les droits fondamentaux.

Il y a un an, la Cour constitutionnelle avait ordonné au gouvernement de revoir la législation punissant l'aide à mourir d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison. Selon le texte validé par l'ensemble des partis à l'exception de la formation d'extrême droite FPÖ, les adultes en phase terminale ou souffrant d'une maladie permanente et débilitante pourront bénéficier d'une aide pour mettre fin à leurs jours. Deux médecins devront évaluer chaque cas, dont l'un devra être qualifié en médecine palliative. Ils devront notamment déterminer si le patient est capable de prendre la décision de manière indépendante. En outre, un délai d'au moins douze semaines devra s'écouler avant que l'accès au suicide assisté ne soit accordé, afin de s'assurer que la requête n'est pas due à une crise temporaire. Ce délai sera ramené à deux semaines pour les patients en "phase terminale" d'une maladie. Cette loi oeuvre au respect de la dignité humaine, a jugé la ministre de la Justice Alma Zadic (Verts), citée par l'agence de presse APA, mais elle vise également à garantir que "personne ne choisisse la voie de la mort s'il existe d'autres possibilités". A cet effet, un budget de 108 millions d'euros a été alloué pour développer les soins palliatifs. Le gouvernement avait dévoilé en octobre ses propositions, lesquelles ont été soumises à l'examen d'experts avant d'être présentées au Parlement. Si aucune nouvelle réglementation n'avait été mise en place d'ici fin décembre, l'interdiction actuelle de l'aide à mourir serait devenue tout simplement caduque, laissant la pratique non réglementée. Ailleurs en Europe, l'euthanasie a été légalisée dans les pays du Benelux et en Espagne. (Belga)