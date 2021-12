Emmanuel Macron a réuni 4,2 millions de téléspectateurs sur TF1 et LCI

L'interview d'Emmanuel Macron diffusée sur TF1 et LCI mercredi soir a rassemblé 4,2 millions de téléspectateurs, selon les données publiées par le groupe TF1, un score d'audience bien en-deçà de ceux enregistrés lors des précédentes allocutions du chef de l'Etat.

Cet entretien, d'une durée de deux heures, durant lequel le président de la République a notamment exposé son bilan de quinquennat aux journalistes Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin a réalisé une part d'audience de 18,3% sur la première chaîne.

Au plus haut, les téléspectateurs ont été jusqu'à 4,6 millions à regarder l'entretien, mentionne dans un tweet le groupe TF1.

L'émission, intitulée "Emmanuel Macron, où va la France ?", a été suivie par 384.000 téléspectateurs sur LCI, la chaîne d'information en continu du groupe, enregistrant une part d'audience de 1,8%.

Egalement diffusé sur les plateformes LCI.fr et MYTF1, l'entretien-débat "a touché plus de 1 million de personnes et plus de 500.000 vues", indique TF1 dans un communiqué.

Sur Twitter, le programme a généré 140.472 messages sur les dernières 24 heures, neuf tweets par seconde au plus haut pic d'activité, soit "2 fois plus de messages que l'annonce officielle de la candidature d'Éric Zemmour le 30 novembre" sur TF1, a indiqué à l'AFP Visibrain, société spécialisée en veille numérique.

Cette émission, à quatre mois de l'élection présidentielle, a suscité de vifs débats entre opposants et soutiens au chef de l'Etat sur le respect du principe d'équité du temps de parole entre candidats, Emmanuel Macron ne s'étant pas déclaré officiellement candidat.

Ce score d'audience est bien inférieur à celui des précédentes allocutions du chef de l'Etat liées à la gestion de la crise sanitaire. Sa dernière intervention du 10 novembre avait ainsi été suivie par 8,1 millions de téléspectateurs uniquement sur TF1.