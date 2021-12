Météo: voici les prévisions du week-end

Ce matin, nous prévoyons de la brume ou du brouillard sur de nombreuses régions. En journée, le temps restera souvent gris. Quelques éclaircies pourront se développer sur le flanc sud de l’Ardenne. Les maxima seront compris entre 6 et 9 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de nord-est.

Ce soir et cette nuit, le temps sera très nuageux mais généralement sec avec, à nouveau de la brume ou du brouillard par endroits. Minima de 3 à 7 degrés et vent faible de nord-est devenant plus tard parfois modéré. A la mer, vent modéré d'est-nord-est.

Demain, les nuages bas resteront dominants et distilleront parfois de la bruine. La visibilité sera réduite en plusieurs endroits. En cours de journée, quelques éclaircies transitoires ne seront toutefois pas exclues sur la partie sud de l'Ardenne. Les maxima se situeront entre 5 ou 6 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré d'est à nord-est.

La journée de dimanche sera à nouveau marquée par un temps gris avec parfois un risque de bruine. Le temps restera toutefois sec dans la plupart des régions. Les maxima se situeront entre 3 ou 4 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible à généralement modéré de nord-nord-est à nord-nord-ouest.