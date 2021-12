Les Belges se ruent sur les autotests à l'approche des fêtes: "Ils aiment se rassurer"

À l'approche des fêtes de fin d'année, les autotests ont la cote. Les pharmacies et supermarchés sont pris d'assaut et frôlent parfois même la rupture de stock.

Les pharmacies sont prises d'assaut en Belgique pour les autotests de dépistage du covid-19. Disponibles à l'achat depuis le mois d'avril, ils connaissent depuis le mois d'octobre un vrai regain d'intérêt. "On en vend beaucoup", confirme une pharmacienne d'Evere. "Au moins 30 voire beaucoup plus." Alain Chasepierre, porte-parole de l'association pharmaceutique Belge, confirme cette tendance. "Je pense qu'il y a une prise de conscience de la situation par la population dans certains cas", dit-il. "Par exemple, lorsqu'on va visiter des personnes extérieures à la famille. Certains aiment aussi se détecter lorsqu'ils pensent avoir été dans des zones à risques. Certaines personnes aiment se rassurer."

Les grandes surfaces aussi concernées

Mais les pharmacies ne sont pas les seules concernées. Les supermarchés sont également pris d'assaut en Belgique. Chez Colruyt, on est obligé d'approvisionner les magasins plusieurs fois par semaine tellement la demande pour ces tests est forte. Disponible à la vente depuis début décembre, l'enseigne a écoulé plusieurs fois son stock complet. "On a vendu plusieurs fois notre stock total", affirme Felix Daniels, manager régional de l'enseigne. "On doit approvisionner nos magasins le plus vite possible car la demande est plus grande que ce que l'on sait fournir tous les jours." Selon lui, c'est fortement lié aux fêtes de fin d'année. "Est-ce que la demande va rester au même niveau après?", questionne-t-il. "On verra selon ça si on arrête ou si on continue la vente."

Quelques personnes interrogées donnent leur avis sur ces autotests.