Le projet "dispositif alcool en hôpital général" étendu à 7 hôpitaux supplémentaires

(Belga) Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke a décidé d'étendre le projet "dispositif alcool en hôpital général" dans sept hôpitaux généraux supplémentaires dès ce mois-ci, annonce son cabinet vendredi dans un communiqué. Les sept établissements concernées sont : le CHU de Namur, le Grand Hôpital de Charleroi, EpiCURA à Ath, l'UZ Leuven, l'UZ Brussel, l'AZ Sint-Jan Brugge-Oostende et les GZA ziekenhuizen à Anvers.

En 2009, le projet pilote avait été lancé, dans un premier temps, dans huit hôpitaux. Les équipes soignantes ont été sensibilisées et ont reçu des formations ainsi que des outils pour les aider à détecter les consommations problématiques d'alcool. Le projet a également pour but d'aider à la formalisation d'un trajet de soins alcool (que faire et où orienter). "Il est ressorti de ces expériences pilotes que dans ces hôpitaux, les équipes accordent une plus grande attention à ce problème; les consommations d'alcool sont plus systématiquement évaluées et donc l'usage problématique est détecté plus précocement. En outre, les patients sont plus rapidement orientés grâce à un renforcement des collaborations. Enfin, les symptômes de sevrage physiques sont plus facilement gérés", commente Frank Vandenbroucke. Selon le cabinet, de récentes recherches montrent que seulement 8 % des personnes ayant un problème d'alcool ont cherché une forme d'aide professionnelle au cours de l'année écoulée. (Belga)