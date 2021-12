Les navettes Proxy Gouvy sont à l'essai: les riverains ont 1h30 pour faire leurs courses, puis un chauffeur vient les rechercher (vidéo)

Le Proxy Gouvy, une navette transportant la population de tous les villages jusqu’au centre où sont concentrés de nombreux commerces, parcourt ses tous premiers kilomètres dans la commune. Une fois déposés, les utilisateurs disposent d’environ 1h30 sur place, avant que le chauffeur ne revienne les chercher. "Je trouve cette initiative géniale car je pense à toutes les personnes sans véhicule: c'est un cadeau pour elles, se réjouit Bernadette, utilisatrice du Proxi Gouvy. D'autant plus qu'il ne faut même pas réserver sa place dans le Proxy bus à l'avance".

Gouvy compte 23 villages et la zone est très étendue. L’offre des transports en commun des TEC est jugée trop faible. Les bus ne sont pas assez nombreux. "Il y a un circuit le matin, le midi et le soir, détaille Marine Winand, échevine de la cohésion sociale à la commune de Gouvy. Donc on a voulu offrir une offre plus large pour les citoyens. Il y a un double objectif : répondre au besoin de mobilité et favoriser le commerce local".

Cette initiative communale est en phase test jusque fin mars. Elle a pour objectif d’être améliorée grâce aux remarques des citoyens.