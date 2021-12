Un youtubeur résout une affaire de disparition datant d’il y a 21 ans aux Etats-Unis (vidéo)

Aux Etats-Unis, un youtubeur a résolu une mystérieuse affaire de disparition datant de plus de 20 ans grâce à ses radars aquatiques. Erin Foster et Jeremy Bechtel, deux adolescents, ont disparu le 3 avril 2000 sans laisser aucune trace dans le Tennessee. 21 ans plus tard, leur voiture et les deux corps ont été repêchés.

Un youtubeur américain est parvenu à résoudre une affaire non-élucidée depuis 20 ans aux Etats-Unis. Le 3 avril 2000, deux adolescents de 17 et 18 ans – Erin Foster et Jeremy Bechtel – disparaissent mystérieusement sans laisser de trace dans le Tennessee. S’agit-il d’un meurtre ? D’une sombre histoire de drogue ? Ou bien simplement d’une fugue ? Les questions se multiplient autour de cette étrange affaire… Mais jusqu’ici, les deux adolescents n’avaient jamais été retrouvés. Fin novembre 2021, le youtubeur américain Jeremy Sides décide de se pencher sur cette histoire et il a finalement pu résoudre le mystère. Le youtubeur est bien connu pour être spécialisé dans la recherche de personnes et d’objets disparus. Il s’est mis à vérifier plusieurs points d’eaux au moyen d’un engin avancé, dont les autorités locales ne disposaient pas. Grâce à son sonar et autres radars aquatiques, Jeremy Sides est ainsi parvenu à mettre la main sur la voiture des adolescents, dans laquelle se trouvaient des restes humains. "Nous pensons qu'il s'agit bien d'Erin et Foster, nous avons trouvé des objets nous permettant de les identifier", a déclaré au New York Times le shérif du comté de White, en charge du dossier. Selon les premières observations, le conducteur aurait simplement perdu le contrôle du véhicule avant de venir se jeter dans l’eau. Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'youtube' pour afficher ce contenu.