"C'est extrêmement choquant": la production de foie gras 'artisanal wallon' dénoncée dans une vidéo choc

Tous les ans, à la période des fêtes de fin d’année, le Groupe d’Action dans l’Intérêt des Animaux (Gaia) appelle à l’interdiction du gavage des animaux pour la production de foie gras.

L’association pour la protection des animaux a diffusé une vidéo tournée dans trois exploitations wallonnes différentes. Les images sont difficiles à regarder.

On y voit des canards, logés dans des conditions abominables. Certains ne savent même plus se tenir debout tandis que d’autres ont des malformations.

"On voit aussi un éleveur qui tue lui-même les animaux en leur tordant le cou et il les jette par terre comme de la marchandise et les laisse agoniser par terre pendant plusieurs minutes", condamne Ann De Greef, la directrice de Gaia.

Les producteurs wallons dénoncés dans la vidéo disent travailler de manière traditionnelle. Pour Gaia, le label "artisanal" cache une réalité bien différente.

"L’animal est rendu volontairement malade", dénonce encore Ann De Greef. "Le foie gonfle jusque 10 fois le volume normal et pousse contre les poumons et donc les animaux savent à peine respirer. Ils sont dans des petits cages… C’est vraiment un leurre ce label."

La ministre wallonne en charge du Bien-être animal, Céline Tellier, a vu ces images et les condamnes fermement. "C’est extrêmement choquant de voir ce genre de pratiques. Si elles sont avérées, c’est totalement inacceptable", tonne la ministre qui annonce vouloir faire "toute la lumière là-dessus" et demander "qu’une enquête soit ouverte pour pouvoir clairement auditionner les personnes qui sont accusées de ces cas de maltraitance."

Les producteurs concernés risquent des amendes pouvant aller jusqu’à 100.000 euros et des peines d’emprisonnement, notamment s’il y a récidive.