Cinéma : l'actrice Cate Blanchett recevra un César d'honneur

La star australienne Cate Blanchett, doublement oscarisée, recevra le 25 janvier 2022 un César d'honneur pour sa carrière et ses engagements, à l'occasion de la 47ème Cérémonie des Césars, annoncent vendredi Canal+ et l'Académie des Césars dans un communiqué.

L'actrice et productrice, qui a notamment remporté deux Oscars en 2005 et 2014 pour ses rôles dans "The Aviator" de Martin Scorsese et "Blue Jasmine" de Woody Allen, se verra remettre le prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et sa personnalité "absolument remarquables", écrivent-ils.

Agée de 52 ans, Cate Blanchett est "une artiste aux multiples facettes, qui œuvre au cinéma, à la télévision, au théâtre", rappelle l'Académie des Césars.

L'actrice recevra cette distinction alors qu'elle "vient de terminer la production du film +TAR+ réalisé par Todd Field" et qu'elle incarne une psychanalyste dans le nouveau film de Guillermo Del Toro "Nightmare Alley" qui sortira début 2022.

L'attribution de cette récompense tient également de son engagement "en dehors des plateaux" pour "le droit des femmes ou l’écologie", expliquent les organisateurs.

La star s'est notamment illustrée dans le combat des femmes contre les violences sexuelles dans le cinéma, en particulier depuis l'affaire Weinstein. En 2018, alors qu'elle présidait le jury du 71ème festival de Cannes, elle avait monté les célèbres marches cannoises avec 81 autres femmes du 7e Art, en faveur de l’égalité.

Par ailleurs, elle tient le rôle d'ambassadrice de bonne volonté pour le HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés et a été récompensée en 2018 par le prix Crystal au Forum économique mondial de Davos pour son travail et son dévouement.

La 47ème cérémonie des Césars, diffusée par Canal+ se tiendra sur la scène de l'Olympia, à Paris et sera présentée par Antoine de Caunes.