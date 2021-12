Noël: trois conseils d'un épidémiologiste pour se protéger du coronavirus

Nous sommes à une semaine du réveillon de Noël. Les chiffres de l'épidémie de coronavirus sont en diminution, mais les autorités et les experts qui les conseillent appellent à la prudence.

Nous avons interrogé Steven Van Guch dans le RTL INFO 19H ce vendredi. L'épidémiologiste a partagé quelques conseils pour réduire le risque lié au coronavirus durant les fêtes.

Le premier conseil de l'expert, c'est de limiter le nombre d'invités. "Au plus petit est le groupe, au plus sûr c'est. Donc il n'y a pas vraiment de règle spécifique. Mais on peut dire que si on se limite à deux familles, c'est sûr. Quand on est célibataire, limitez-vous à cinq ou six personnes", a indiqué Steven Van Gucht, précisant que cela n'était cependant pas obligatoire.

Le deuxième conseil concerne votre état de santé. Si vous vous sentez malade, restez chez vous et ne participez pas à une fête en groupe. Si vous vous sentez bien, l'épidémiologiste conseille de réaliser un autotest avant la fête, mais le jour-même. "Un autotest positif, ça veut dire que vous êtes très contagieux. Il faut absolument rester à la maison, contacter le médecin ou le centre d'appel. Si l'autotest est négatif, il faut toujours rester prudent", s'est exprimé Steven Van Gucht.

Le troisième conseil est lié à la ventilation. "Il faut bien penser à une bonne ventilation de la pièce. Vous pouvez incliner une ou plusieurs fenêtres, ouvrir les portes à l'intérieur et peut-être, si possible, allumer la hotte de la cuisine", a conseillé l'expert. Si vous avez un compteur de CO2 à votre disposition, n'hésitez pas à vérifier la qualité de l'air. Si la limite de 900 particules, il faut ouvrir les fenêtres ou quitter la pièce quelques instants.