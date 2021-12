Forte de son succès, Unifiber étend ses fibres optiques en Wallonie

(Belga) Cinq mois après son entrée en activité, Unifiber, co-entreprise créée par Proximus et Eurofiber, revoit ses ambitions à la hausse et prévoit de desservir 600.000 foyers avec la fibre optique en Wallonie, annonce-t-elle samedi par voie de communiqué.

Lors de sa création en juillet dernier, Unifiber prévoyait que 500.000 foyers soient connectables à ce "réseau du futur". "Vu le succès rencontré par nos démarches auprès des communes, le conseil d'administration de Unifiber a décidé de porter ce chiffre à 600.000 foyers", explique Nico Weymaere, CEO de Unifiber. "A ce jour, les collèges de 25 communes ont validé le partenariat avec Unifiber. Nous avons déjà dans notre carnet de commandes pour les prochaines années près de 185.000 foyers qui seront connectables au réseau du futur. Cela évolue en permanence et très vite. Rappelons que le service que nous proposons aux communes est gratuit", précise encore le CEO. Selon les promesses d'Unifiber, ce réseau devrait permettre à tout un chacun - particulier, école, entreprise et service public - de se connecter via l'opérateur de son choix à un internet stable et ultra rapide. Les premiers clients seront connectables "prochainement" à Waterloo, commune brabançonne qui abrite le siège de la co-entreprise. (Belga)