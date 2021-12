Italie: un homme arrêté avec un million de fichiers pédopornographiques

La police italienne a annoncé samedi l'arrestation d'un homme âgé de 49 ans en possession de plus d'un million de photographies et vidéos montrant des adultes commettant des actes sexuels sur des enfants.



L'homme, un musicien de la ville d'Ancône sur la côte adriatique, accumulait ces images depuis une vingtaine d'années, a précisé la police dans un communiqué.



"L'homme conservait les fichiers dans divers disques durs, supports optiques et un smartphone, où ils étaient méticuleusement rangés dans différents dossiers en fonction du type de photo/vidéo et de l'âge des victimes", ajoute le communiqué.



Le musicien avait donné des cours à des mineurs, sans qu'il y ait de preuve d'agressions, selon la police.