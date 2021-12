Que rêvez-vous de recevoir au pied du sapin?

C'est la course aux cadeaux à moins d'une semaine du réveillon de Noël. Ce samedi, nous sommes nombreux à nous creuser les méninges pour trouver le cadeau qui fera plaisir. Les magasins tournent à plein régime. Une de nos équipes s'est rendue ce matin à Berchem-Saint-Agathe pour vous demander quel est votre souhait cette année et beaucoup d'entre vous ne souhaitent pas que du matériel mais ont un souhait bien différent.

"Je souhaite avoir de l'argent, une PS4, un week-end romantique", vous êtes nombreux à avoir une liste de souhaits bien précis. Mais en tendant notre micro, en ces temps de pandémie, certains ont également des souhaits qui ne pourront pas être emballés.

"Je souhaite que le Covid disparaisse et qu'on retrouve une vie normale comme avant. Qu'on s'aime, qu'on s'embrasse et qu'on ne porte plus de masque, toute simplement", confie une passante.

"J'aimerais bien avoir ma famille toute réunie. Ce serait le plus beau des cadeaux", "Que ma famille soit en bonne santé", espère une autre jeune fille.

Pour trouver des cadeaux, avant ce 24 décembre qui tombe un vendredi, certains centres commerciaux sont pleins ce samedi. Notre journaliste Samuel Ledoux était, lui, ce midi en direct de Belle-île dans le RTLinfo 13H. Il détaillait l'affluence matinale de ce dernier samedi: "Des centaines de personnes sont rentrées dans ce centre commercial dès l'ouverture. Cette semaine n'est pas de tout repos. C'est la meilleure période de vente pour les commerçants. Certains boutiques n'hésiteront pas à même fermer plus tard. "

Pas question de prendre congé pour les employés d'une bijouterie de ce centre commercial situé province de Liège. Fabrice Lentz, gérant, explique qu'il a mobilisé tout son personnel: "L'ensemble de l'équipe est motivé pour cette quasi veille de Noël. Il a fallu anticiper, donc l'ensemble de nos fournisseurs ont des stocks qui doivent être équilibrés."

"On espère que cette période soit déterminante pour nous. On fait tout pour...", détaille le gérant.