Coronavirus - Les Pays-Bas durcissent leurs conditions d'entrée depuis les pays hors-Schengen

(Belga) Les Pays-Bas vont durcir à partir de mercredi les conditions d'entrée sur leur territoire depuis les pays situés hors de l'espace Schengen, a décidé samedi le gouvernement démissionnaire de Mark Rutte.

Même les personnes vaccinées en provenance de ces pays devront présenter un test PCR négatif effectué 48 heures à l'avance et un test rapide négatif effectué endéans les 24 heures. Les voyageurs non vaccinés en provenance de certains pays, comme le Royaume-Uni, devront effectuer une quarantaine. Le ministre néerlandais de la Santé, Hugo de Jonge, aimerait étendre cette obligation aux vaccinés également. Par ces mesures plus strictes en matière de voyages, le gouvernement suit l'avis de l'Institut national de santé publique et de l'environnement (RIVM). (Belga)