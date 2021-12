Les SUV en danger? La taxation des "gros" véhicules va changer, voici en quoi va constituer la nouvelle taxe

La Wallonie penche sur une réforme des taxes des véhicules. Dans le futur, les voitures achetées seront taxées en fonction de la pollution qu'elles émettent. Le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, était invité sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche afin de livrer les détails de cette future loi.

"Le projet c’est de revoir la taxation de mise en circulation (que on paie au moment de l’achat) et de circulation annuelle (que l’on paie tous les ans) en fonction du CO2 et du rapport masse/puissance", explique le ministre qui assure que la taxe ne touchera "pas seulement les SUV."

"On vise clairement à encourager d’utiliser des véhicules plus légers, plus petits et moins puissants", assume-t-il avant de rassurer les personnes qui possède actuellement ce type de véhicules. "On vise ici à modifier la taxation pour le futur. Nous ne sommes pas dans un scénario où les personnes qui ont un gros véhicule vont d’un seul coup voir leur taxation exploser l’année prochaine ou l’année d’après, pas du tout. On veut changer le système pour les nouvelles immatriculations, neuves ou d’occasions à partir de 2023."

D'ici à ce que la loi entre en vigueur, en 2023, il existe le risque que des gens décident d'acheter un gros véhicule polluant avant qu'il ne devienne trop taxé. Une idée que le ministre Henry "ne conseille à personne". "D’abord parce que ce type de véhicules consomme énormément et que le prix du carburant n’est pas quelque chose qui diminue pour le moment", préconise-t-il.



© RTL INFO