Comment bien emballer vos cadeaux de Noël? Voici quelques astuces

A quelques jours de Noël, c’est la grande difficulté pour les maladroits. Comment bien emballer les cadeaux? Il y a des objets faciles à recouvrir, puis il y a ceux qui sont plus compliqués. Quelles techniques existent pour réussir son papier cadeau ?

La période de Noël est synonyme de partage, de bons moments en famille ou entre amis, mais aussi de cadeaux. Nous aimons les offrir et nous adorons en recevoir. Pour les emballer chacun sa technique. Pour les personnes moins manuelles, il y a des alternatives. Beaucoup de magasins proposent un emballage dès l’achat. Certains employés sont plutôt bien rodés. Qu’est-ce qu’un bon emballage ? "Il faut d’abord mesurer par rapport à la boîte la taille du papier cadeau que l’on va prendre. Il faut veiller à ne pas prendre plus que le nécessaire pour ne pas gaspiller. Après, il faut essayer d’être le plus carré possible. Bien tendre le papier cadeau et puis pouvoir bien plier les coins pour que cela soit propre", explique un vendeur d'un magasin de jouet

Pour les plus téméraires qui voudraient se lancer dans l’aventure, des centaines de tutos sont disponibles sur internet de quoi apprendre à faire de jolis plis avec du papier cadeau. L’important, c’est de s’appliquer.

Pour résumer, emballer un cadeau peut être un vrai casse-tête. Mais avec beaucoup de patiences, de la précision et une pointe de créativité. Un joli paquet peut devenir une belle surprise.