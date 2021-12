Il manque 1.000 poches de sang pour les fêtes de fin d'année

(Belga) La situation est toujours préoccupante pour le don de sang malgré un appel en ce sens de la Croix-Rouge de Belgique il y a deux semaines. Il manque en effet toujours 1.000 poches pour pouvoir aborder la période de fêtes et les semaines qui suivront avec optimisme, signale l'ONG lundi matin.

Un appel au don de sang avait déjà été lancé il y 15 jours. Il a eu un effet positif sur les prélèvements, avec des stocks qui se sont améliorés et permettent de répondre aux demandes actuelles des hôpitaux. Le niveau est cependant toujours insuffisant pour pouvoir répondre à la demande durant la période des fêtes et les semaines suivantes, alerte la Croix-Rouge. Si la préparation des fêtes de fin d'années et les mesures sanitaires occupent l'avant de la scène de l'actualité, la mobilisation des donneurs de sang, de plasma et de plaquettes reste nécessaire comme chaque année, pour aider les malades. La Croix-Rouge invite donc la population à prendre rendez-vous, une étape obligatoire au vu des conditions sanitaires actuelles, pour faire un don de sang via la site www.DonneurDeSang.be. (Belga)