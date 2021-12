Prévisions météo pour la semaine: allons-nous connaître un Noël blanc?

Un noyau anticyclonique se situe au nord des îles Britanniques et dirige actuellement de l'air assez doux et humide dans un flux de nord à nord-est vers nos régions.

C'est la semaine de Noël. Et avec elle survient la question traditionnelle: aura-t-on de la neige à Noël ?

Lundi

Aujourd'hui, il y aura d'abord beaucoup de nuages bas avec un risque de quelques bancs de brouillard en Ardenne et la possibilité d'un peu de bruine par endroits. Dès la mi-journée, des (larges) éclaircies se développeront lentement depuis le nord-est et progresseront lentement vers les autres régions en cours d'après-midi. Sur l'ouest et le sud-ouest, la nébulosité restera toutefois plus abondante jusqu'en soirée. Les maxima se situeront entre 2 à 3 degrés en Ardenne et 5 à 7 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré d'est à nord-est.

Ce soir

Ce soir, l'extrême ouest composera encore avec de nombreux nuages. Ailleurs, le ciel sera peu à partiellement nuageux. Ensuite, de larges éclaircies se développeront temporairement sur la plupart des régions, mais en seconde partie de nuit, des nuages bas referont leur apparition sur la moitié nord du pays avec un risque de brouillard givrant. Sur le sud, le ciel restera dégagé à quelques bancs de brouillard givrant près. Il fera froid avec des minima de -1 à -4 degrés en Basse et Moyenne Belgique et de -4 à -7 degrés en Haute Belgique. Le vent d'est sera faible.

Mardi

Mardi, la matinée sera froide avec du brouillard givrant parfois tenace en basse Belgique. Sur l'est et le sud du pays, le ciel sera plus lumineux avec un soleil généreux. Les températures ne dépasseront pas 0 à +3 degrés avec un vent faible d'est à nord-est ou de direction variable.

Mercredi

Mercredi, après une nouvelle nuit froide, du brouillard givrant parfois tenace concernera encore le nord du pays. Le soleil brillera dans les autres régions, mais quelques bancs de nuages élevés feront progressivement leur apparition. Les maxima varieront entre 0 et +4 degrés avec un vent faible d'est à sud-est ou de direction variable.

Jeudi

Jeudi, le ciel deviendra progressivement plus nuageux puis une zone de précipitations accompagnée d'air plus doux envahira notre pays à partir de la France. Les températures remonteront progressivement pour atteindre 3 à 9 degrés en fin de journée. Le vent deviendra modéré de sud-ouest.

Vendredi

Vendredi, nous resterons sous l'influence de courants doux, mais perturbés donnant une nébulosité abondante et assez bien de précipitations. Les maxima varieront entre 6 et 8 degrés. Le vent restera modéré à parfois assez fort de sud-ouest.

Samedi

Pour Noël, le ciel sera partiellement à très nuageux avec un risque de pluie ou d'averses. Les maxima varieront entre 5 et 10 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest.