Météo - Un début de semaine verglacé

La Belgique se réveillera sous la grisaille lundi matin avant que des éclaircies n'arrivent progressivement à percer les nuages dans le nord. Le ciel du sud et de l'ouest restera encombré jusqu'en soirée. Les maxima seront compris entre 2 et 7 degrés sous un vent faible, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique.

Les champs nuageux se dilueront en première partie de nuit pour finalement laisser leur place à quelques bancs de brouillard givrant, les minima seront compris entre -7 et -4 degrés. Il fera encore froid au réveil, mardi, l'air sera chargé de brouillard givrant, parfois tenace. Le soleil sera plus généreux sur l'est et le sud du pays, mais les températures resteront bien hivernales puisque le mercure ne dépassera pas les 3 degrés. La météo restera la même mercredi, tandis que le ciel s'ennuagera à nouveau jeudi et vendredi. Les températures se radouciront par contre, avec des maxima attendus entre 3 et 9 degrés. Pas de Noël blanc cette année, le mercure pourrait même atteindre les 10 degrés. Les averses seront bien humides plutôt que teintées de flocons.