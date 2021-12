Etats-Unis: deux bébés retrouvés vivants dans une baignoire emportée dans l'une des tornades meurtrières

Une semaine après le passage dévastateur de plusieurs tornades meurtrières au centre des Etats-Unis, de plus en plus de témoignages de survivants sont relayés dans la presse américaine. Une grand-mère a raconté à WFIE-TV, une chaîne de télévision locale, que deux de ses petits-enfants avaient survécu miraculeusement à ce déchaînement de la nature, après avoir été emportés par les vents dans une baignoire.

Clara Lutz a mis Kaden, 15 mois, et Dallas, 3 mois, dans sa baignoire pour les protéger alors que les tornades meurtrières se rapprochaient de sa maison du comté de Hopkins, dans l'état du Kentucky et que les murs se mettaient à trembler.

Elle a déclaré qu'elle leur avait laissé une couverture, un oreiller et une Bible et qu'elle s'était allongé à côté d'eux. "La dernière chose dont je me souviens, c'est que la baignoire s'est subitement soulevée et c'était plus fort que la force de mes mains", a-t-elle déclaré. "Je n'ai pas pu la tenir..."

Touchée à la tête par le réservoir d'eau de la baignoire alors qu'il était arraché du sol, sa maison a été dépouillée de ses fondations.

Après avoir repris connaissance, la grand-mère s'est mise à rechercher désespérément ses petits-enfants au milieu des décombres de la tornade de vendredi. "Tout ce que je pouvais dire, c'était : "Seigneur, s'il te plaît, ramène mes bébés sains et saufs. S'il te plaît, je t'en supplie", raconte-t-elle.

Heureusement, avec l'aide des hommes du shérif, la baignoire a été retrouvée retournée dans son jardin avec les deux garçons en dessous. Les enfants étaient presque indemnes.

Dallas avait une grosse bosse sur la tête et a été transporté à l'hôpital, mais son état n'est pas jugé préoccupant.

Au moins 90 personnes sont mortes dans plusieurs États la semaine dernière – la grande majorité dans le Kentucky – après que des dizaines de tornades ont déferlé sur le centre des États-Unis.