Ce cliché embarrassant de Boris Johnson pris en plein confinement qui crée la polémique

C'est une photo publiée par the Guardian qui crée la polémique Outre-Manche. Le vendredi 15 mai 2020, alors que le Royaume-Uni est soumis à des règles très strictes de confinement pour endiguer la pandémie du coronavirus, Boris Johnson le premier ministre et son épouse Carrie sont photographiés dans le jardin de 10 Downing Street avec 17 personnes à proximité. A ce moment-là, les Britanniques sont tous soumis à une règles très stricte: seulement deux personnes sont autorisées à sociabiliser avec un foyer mais à l'extérieur.

Le Premier ministre et son épouse sont vus attablés avec deux personnes tandis que 13 autres collaborateurs sont autour d'une autre table dans le jardin en train de consommer des bouteilles d'alcool.

Cette photo, obtenue par The Guardian, soulève de sérieuses questions sur les affirmations répétées de 10 Downing Street selon lesquelles une "réunion de travail" avait eu lieu à l'époque – au lieu d'un événement social impliquant du vin, des spiritueux et des pizzas à l'intérieur et à l'extérieur de la résidence du Premier ministre.

Le porte-parole du Premier ministre avait nié la semaine dernière qu'il y avait eu un événement social le 15 mai 2020, en précisant qu'il s'agissait d'une réunion de travail qui avait eu lieu dans le jardin l'après-midi et le soir.

Mais la photographie montre trois groupes de personnes - dont Boris et Carrie Johnson - avec des bouteilles de vin et de l'alcool sur les tables.

Cette publication a accru la pression sur le Premier ministre britannique qui est accusé d'avoir provoqué une "hémorragie de la confiance du public ", avec 51% des électeurs conservateurs de 2019 qui estiment désormais qu'il est malhonnête.