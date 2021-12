Accompagner son repas de fête par de la bière? Voici les conseils d'un spécialiste

Quelles boissons choisir pour accompagner les repas de fête, de l’apéritif au dessert ? Il y a les traditionnelles bulles mais il y a aussi la bière qui peut parfaitement accompagner un repas de Noël du début à la fin, comme le suggère Alain Jonckheere, qui tient un magasin de bière à Louvain-la-Neuve.

"On peut faire un repas de A à Z avec de la bière, mais il vaut mieux s'y prendre à l'avance pour faire les accord mets-bières parce qu'on ne peut pas utiliser une ligne directrice très large pour préparer son repas. Il faut le préparer en goûtant à l'avance", conseille ce spécialiste.

Il donne quelques exemple de bières à proposer à vos convives et dans quel ordre les servir. "Si vous prenez 6 bières différentes, que vous commencez avec un blanche un petit peu acide, puis vous passez sur l'IPA et puis après vous passez sur un Stout, vous avez des arômes chocolatés qui viennent sur la dernière bière et que vous n'aviez pas dans les premières. Et donc, du coup, on est vraiment dans une variété d'arômes et de goûts qui font qu'on peut être désaltérés et pas écœuré par toujours la même chose".