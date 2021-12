"Mettre de la magie dans les yeux des enfants": pour Noël, Benjamin transforme son école de danse en "drive-in" féérique

Un passionné des décorations de Noël. Voilà comment l'on pourrait décrire Benjamin, 28 ans, directeur d'une école de danse. Pour cet habitant de Roux, la période de Noël est l'occasion rêvée de faire parler sa créativité. Aidé par quelques membres de sa famille, il transforme la devanture et le jardin de son école de danse en un spectacle féérique.

Une dizaine de sapins, des milliers de lumières, des guirlandes scintillantes, des personnages emblématiques de cette période, une machine à bulles... Tout est pensé pour rendre le lieu unique. "Ce que je veux, c'est mettre de la magie dans les yeux des enfants. Ma maman m'a toujours poussé dans ce côté artistique. Alors j'ai imaginé ça", explique-t-il.

Cette année, c'est sous la forme d'un drive-in que l'événement a été pensé. Ce 19 décembre, afin de lancer les festivités, Benjamin a organisé un spectacle devant son école de danse. Le Père Noël et des personnages de Disney ont défilé devant les yeux d'automobilistes ébahis. "Le spectacle a duré 3 heures. Sur la route, il y avait 40 minutes de files pour venir jusque la maison", nous raconte Benjamin. "Beaucoup de gens ont pris la route pour voir ça. Certains venaient de Liège", assure-t-il.

Un mois pour tout décorer

C'est la deuxième année consécutive que le jeune homme imagine une visite sous cette forme. Avant la crise sanitaire et lorsqu'il habitait toujours chez sa mère, il organisait une visite de la maison, elle aussi transformée pour l'occasion. Payante, cette visite permettait de rembourser une partie des frais et de racheter des décorations pour les années suivantes. Car tout cela a un coût. "Je ne compte pas. En fait, je ne préfère pas", rigole le directeur.

Ce passionné de décoration ne compte pas non plus les heures passées pour permettre un tel spectacle. "J'ai mis un bon mois pour tout décorer", concède-t-il. Via les réseaux sociaux, les internautes ont d'ailleurs pu suivre une bonne partie de ces préparatifs.

Bien que le spectacle musical n'est organisé qu'une seule fois durant cette période, les décorations restent quant à elle visibles jusqu'au jour de l'an environ. Pour les intéressés, la maison se trouve au N°153 rue de Marchienne à Roux.