 Voici à quoi ressemblent les nouveaux trams carolos, entièrement relookés

Le TEC avait annoncé fin 2018 la rénovation complète de sa flotte de tramways (45 véhicules). Le premier tram rénové vient de sortir des ateliers d'Almstom à Fleurus : il a été relooké en jaune, future couleur du TEC Charleroi. Ces travaux de rénovation, pour un coût total de 22 millions d'euros, sont menés par la société Alstom sur 5 ans.

Les toitures des trams sont refaites car il y avait des infiltrations d'eau, le câblage électrique à l'intérieur des trams a été remplacé, de même que les portes et l'accès aux PMR a été revu. Des nouveaux sièges, un nouvel éclairage et un nouveau revêtement de sol ont été placés. Enfin, le poste de conduite a été modernisé et est désormais plus spacieux, plus ergonomique avec l'air conditionné dans la cabine.

Extension de la ligne de métro M5

Le TEC a également dévoilé son projet de rénovation et d’extension de la ligne de métro M5. Un projet qui a été rendu possible grâce au plan de relance européen, dont 60 millions d’euros seront alloués à l’extension du métro carolo vers le futur Grand Hôpital de Charleroi, en cours de construction à Gilly.

Cette ligne avait été construite dans la première moitié des années 80, avec les 4 stations de la ligne et le gros œuvre avait déjà été réalisé pour les 2 suivantes mais la ligne n’avait jamais été mise en exploitation jusqu’ici, faute de financement. Les 6 stations devront être rénovées car elles sont aujourd'hui laissées à l'abandon et deux nouvelles stations seront construites. À terme, le tracé de la ligne M5 comportera donc 8 stations.



©RTL INFO



©RTL INFO



©RTL INFO