(Belga) Comme chaque année, la SNCB adapte son offre pour les vacances de Noël en raison de la diminution attendue du nombre de passagers. La plupart des trains P - qui roulent aux heures de pointe - ne circuleront pas et, les 25 et 31, l'horaire du dimanche sera d'application.

La suppression temporaire de 120 trains due à l'indisponibilité du personnel reste aussi d'application pendant les congés. En outre, la fréquence des trains S entre Malines et Hal (S5) et entre Anvers et Saint-Nicoles (S34) sera réduite. Toutes les adaptations d'horaires se trouvent sur le planificateur de voyages de la SNCB via l'application ou le site web. (Belga)