Le tout nouveau tram de Charleroi enfin dévoilé (vidéo)

Le TEC avait annoncé fin 2018 la rénovation complète de sa flotte de tramways (45 véhicules). Le premier tram rénové vient de sortir des ateliers à Fleurus. Relooké aux futurs couleurs du TEC Charleroi (jaune), le tram bénéficie aussi de nouvelles portes et toiture et de nouveaux sièges et câblage électrique.

Ces travaux de rénovation s’étalent sur une durée de 5 ans. 45 trams seront bientôt entièrement remis à neuf. Ils circuleront sur le réseau au printemps prochain.

Le TEC a également dévoilé son projet de rénovation et d’extension de la ligne de métro M5 vers le futur hôpital GHdC à Gilly. Rendue possible grâce au plan de relance européen, dont 60 millions d’€ seront alloués à l’extension du métro carolo vers le futur Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) en cours de construction à Gilly.

Cette ligne avait été construite dans la première moitié des années 80, avec les 4 stations de la ligne (Neuville, Chet, Pensée, Centenaire) et le gros œuvre avait déjà été réalisé pour les 2 suivantes (Champeau, Roctiau). Mais la ligne n’avait jamais été mise en exploitation jusqu’ici, faute de financement.

Les 6 stations devront être rénovées, elles sont aujourd'hui laissées à l'abandon.